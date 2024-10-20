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Жителей Новосибирска ждут дождливые и снежные дни в течение рабочей недели

Жителей Новосибирска ждут дождливые и снежные дни в течение рабочей недели

Новосибирцы на предстоящей рабочей неделе готовятся к сложным погодным условиям. По данным метеорологов, с 21 по 25 октября 2024 года над городом установится облачная погода, сопровождающаяся дождями и небольшими осадками в виде снега.

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