Происшествия

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Группа жителей Московской области осуждена за совершение серии краж из домов на территории Тамбовской области

Группа жителей Московской области осуждена за совершение серии краж из домов на территории Тамбовской области

Летом 2019 года на территории Тамбовской области была совершена серия краж имущества из домов местных жителей.

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