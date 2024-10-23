Глава Пентагона Остин: Украина не нуждается в ракетах большой дальности

Киеву не требуются ракеты большой дальности, заявил глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.Он подчеркнул, что американская сторона не разделяет мнение Украины о том, что ей следует предоставить такие снаряды.
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