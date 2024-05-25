У одиннадцатиклассников Поморья начались итоговые экзамены

Всего проверку знаний предстоит продемонстрировать более 5000 учащимся. Первыми испытаниями для выпускников стали экзамены по географии, литературе и химииВ целом по области открыт 41 пункт проведения экзаменов.
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