Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    В Архангельской о...
  • валерия
    За подобные действия не может быть никаких смягчающих обстоятельств. Максимальное наказание! В науку желающим повторить.В Архангельской о...
  • Нина Генонова
    Нужна проверка по всей странеВ Северодвинске з...

У одиннадцатиклассников Поморья начались итоговые экзамены

У одиннадцатиклассников Поморья начались итоговые экзамены

Всего проверку знаний предстоит продемонстрировать более 5000 учащимся. Первыми испытаниями для выпускников стали экзамены по географии, литературе и химииВ целом по области открыт 41 пункт проведения экзаменов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх