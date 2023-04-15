Петербургским водителям полностью перекроют проезд по внешнему кольцу КАД на полгода

Ограничительные меры введут на участке между развязок с ЗСД и Приморским шоссе. Движение транспорта ограничат на шесть месяцев с 16 апреля по внешнему кольцу КАД в Северной столице на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе.