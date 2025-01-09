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Газета «Культура»

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В Красноярске продлили выставку «Сны Сибири»

В Красноярске продлили выставку «Сны Сибири»

Красноярский художественный музей продлил выставку «Сны Сибири». Федеральный проект, объединивший археологию и современное искусство, проходит в Красноярском художественном музее и в Музейном центре «Площадь Мира».

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