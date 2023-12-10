09.11.2023 на базе государственного учреждения образования ´Детский сад N 40 г. Бобруйска´ состоялось методическое объединение для заместителей заведующего по основной деятельности на тему ´Реализация образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи в учреждении дошкольного образования´.