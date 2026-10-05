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Самые лучшие открытки с Днем учителя в 2026 году — советские, из детства!

Самые лучшие открытки с Днем учителя в 2026 году — советские, из детства!

Пошлите их куда следует! Завуч и классная, физрук и географ, англичанка и химичка это заслужили! фото: соцсетиДень учителя День учителя в 2026 году отмечается не в первое воскресенье октября.

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