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Журнал «Профиль»

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Пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли в коме после ДТП

Пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли в коме после ДТП

Семнадцатилетний россиянин Данила Горбунов, пропавший на таиландском Пхукете вечером 4 октября, найден в одной из больниц острова.

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