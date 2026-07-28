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СВР: ЕАЭС не будет спонсировать за «заплыв» руководства Армении в сторону ЕС

СВР: ЕАЭС не будет спонсировать за «заплыв» руководства Армении в сторону ЕС

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что руководству ЕС не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть «ереванскому политическому экипажу» и проспонсируют его «заплыв» в сторону Европейского союза.

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