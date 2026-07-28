В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что руководству ЕС не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть «ереванскому политическому экипажу» и проспонсируют его «заплыв» в сторону Европейского союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии