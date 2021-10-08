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Гидрографическое судно ТОФ проведёт обслуживание средств навигационного оборудования в районе Камчатки и Курильских островов

Гидрографическое судно ТОФ проведёт обслуживание средств навигационного оборудования в районе Камчатки и Курильских островов

Гидрографическое судно нового проекта «Александр Рогоцкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) проведёт ряд мероприятий по обслуживанию средств навигационного оборудования (СНО), установленных на постах и маяках в районе восточного побережья Камчатского полуострова и островов Курильской гряды.

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