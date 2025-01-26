7,62-мм пулемёт Калашникова танковый (ПКТ/ПКТМ) в зоне СВО. Основные компоненты и детали пулемёта ПКТМ унифицированы с пулемётом ПКМ.
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7,62-мм пулемёт Калашникова танковый (ПКТ/ПКТМ) в зоне СВО. Основные компоненты и детали пулемёта ПКТМ унифицированы с пулемётом ПКМ.
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