Фонтанка

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Все рельсы в гости будут к нам. Смольный хочет привезти студентов в кампус СПбГУ за федеральный счет

Все рельсы в гости будут к нам. Смольный хочет привезти студентов в кампус СПбГУ за федеральный счет

Тур Смольного за федеральными деньгами на городские дороги и транспорт продолжается. Беглов просит президента проспонсировать кампус СПбГУ в Пушкинском районе, чтобы не превратить его в невыездное гетто.

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