Ольга Гончарова: "2024 год будет годом мира и благополучия для  Молдовы!"

Председатель правления Ассамблеи народов Молдовы Ольга Гончарова посредством портала Noi.md поздравила всех жителей нашей страны с наступающим Новым годом, пожелав им мира, любви, радости, исполнения заветных желаний.
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