Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Споры среди своих не должны работать на противника

Споры среди своих не должны работать на противника

На фронтах украинской войны политики Запада терпят поражение. Оно выглядит тем более сокрушительным, если представить, какие ресурсы, материальные и человеческие, они на протяжении десятилетия, точнее — всего XXI века, вбухивали в этот конфликт.

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