Через две недели ситуация в зоне проведения специальной военной операции может кардинально развернуться, заявили в Киеве – "терпим две недели".
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"Мы уничтожаем военные цели. Разведанные нами цели проходят проверку перед тем, как их уничтожить." Ну школам и поликлиникам там тоже перепадает.
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