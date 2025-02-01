🏐И к новостям спорта. Сегодня в спортивном зале ДК "Победа" Тростянское сельское поселение проводит открытый турнир по волейболу, посвящённый 82-й годовщине победы в Сталинградской битве.
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🏐И к новостям спорта. Сегодня в спортивном зале ДК "Победа" Тростянское сельское поселение проводит открытый турнир по волейболу, посвящённый 82-й годовщине победы в Сталинградской битве.