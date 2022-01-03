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Биолог Анча Баранова: люди со второй и четвертой группами крови имеют больше шансов заболеть COVID-19

Биолог Анча Баранова: люди со второй и четвертой группами крови имеют больше шансов заболеть COVID-19

Люди со второй и четвертой группами крови более уязвимы перед COVID-19. Так считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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