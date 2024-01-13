Разворотнева рассказала, куда жаловаться на отсутствие отопления

Если батареи в квартире стали холодными, нужно обратиться в управляющую компанию или в аварийно-диспетчерскую службу, а за возмещением ущерба следует идти в суд, сказала «Парламентской газете» замглавы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии