Разворотнева рассказала, куда жаловаться на отсутствие отопления

Если батареи в квартире стали холодными, нужно обратиться в управляющую компанию или в аварийно-диспетчерскую службу, а за возмещением ущерба следует идти в суд, сказала «Парламентской газете» замглавы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.