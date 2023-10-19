Тульские археологи нашли редкий образец оружия конца XVI – начала XVII века

Археологи тульского музея-заповедника "Куликово поле" при изучении Большой русской засечной стены обнаружили уникальное холодное оружие из конца XVI — начала XVII века, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
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