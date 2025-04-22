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Минэкономразвития снизило прогноз по курсу доллара на 2025 год

Минэкономразвития снизило прогноз по курсу доллара на 2025 год

Минэкономразвития скорректировало прогноз по среднему курсу доллара на 2025 год до 94,3 рубля. Это значение оказалось ниже ранее установленного (96,5 рубля), однако аналитики предостерегают: волатильность останется на высоком уровне.

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