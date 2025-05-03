Почему павлин — символ Индии

Описание Когда павлин стал национальной птицей Индии Почему это произошло Индийский павлин: описание Фото: Shams F Amir/Shutterstock/FOTODOM По размеру индийского павлина можно сравнить с лебедем Обыкновенный, или индийский павлин — наиболее многочисленный вид павлинов.