Почему павлин — символ Индии

Описание Когда павлин стал национальной птицей Индии Почему это произошло Индийский павлин: описание Фото: Shams F Amir/Shutterstock/FOTODOM По размеру индийского павлина можно сравнить с лебедем Обыкновенный, или индийский павлин — наиболее многочисленный вид павлинов.
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