John Wayne Had A Cameo In The Western TV Series That Inspired Star Trek

John Wayne rarely appeared in TV shows, but in 1960, an old friend convinced him to turn up in a beloved - and highly influential - Western series.
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