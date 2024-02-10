Захарова заявила о кризисе в ООН из-за реакции на интервью Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление ООН о том, что генсек организации Антониу Гутерриш не смотрел интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии