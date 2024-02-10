Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Захарова заявила о кризисе в ООН из-за реакции на интервью Путина

Захарова заявила о кризисе в ООН из-за реакции на интервью Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление ООН о том, что генсек организации Антониу Гутерриш не смотрел интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ф
Фил
У Гутеруша видать с головой вообще проблемы. Теперь понятно почему ООН полностью деградировала из-за таких руководителей.иПревратилось в позорище.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх