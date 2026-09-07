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Россияне оформили более 700 самозапретов на азартные игры

Россияне оформили более 700 самозапретов на азартные игры

Более 700 заявлений на самозапрет участия в азартных играх принято через МФЦ. Об этом РИА Новости сообщили в Минэкономразвития.

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