У Российских дилеров еще остались официальные Kia Cerato, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, но их не могут продать. Почему?

Оказывается, в России распродали еще не все официальные Kia, Skoda и Volkswagen. Так, у дилеров «залежались» седаны Kia Cerato и кроссоверы Seltos 2022 года выпуска, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq и Karoq.
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