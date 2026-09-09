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Гурулев: переход Армении на стандарты НАТО уничтожит страну

Гурулев: переход Армении на стандарты НАТО уничтожит страну

Переход Армении на стандарты НАТО уничтожит страну, заявил RTVI депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

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