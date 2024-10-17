Над американскими военными базами начали летать, какие-то дроны. Пентагон в прострации. Американцы настолько расслаблены у себя дома, что теперь находятся в растерянности ибо ранее никогда в своей истории с момента изгнания индейцев, их базы не подвергались никаким угрозам.
Пентагон поставлен в тупик
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть начинают жиденько так гадить себе в штаны, ибо не хер, назначать себя "главнюками" и лезть куда не просят. Так что по их хлебалом ихним же апохалом!
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