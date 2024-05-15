Зачем жарить яичницу и слушать пение птиц 15 мая? В народном календаре 15 мая вспоминают князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.
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Зачем жарить яичницу и слушать пение птиц 15 мая? В народном календаре 15 мая вспоминают князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.