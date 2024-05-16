В конце мая в Башкирии запретят продажу алкоголя

В конце мая – начале июня Башкирию ожидают законодательные ограничения на продажу алкоголя. Об этом напомнил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
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