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Российские бойцы на двух БТР ворвались в Александрополь, уничтожив технику ВСУ

Военнослужащие 242-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» поделились подробностями освобождения населённого пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ 19 мая.

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