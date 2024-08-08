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В Зауралье на строительство дома в сельской местности будут выдавать миллион рублей

В Зауралье на строительство дома в сельской местности будут выдавать миллион рублей

В Курганской области расширены меры поддержки для тех, кто мечтает построить свой дом. Так, с 1 сентября на всей территории региона, за исключением Кургана, Кетово и Шадринска, на строительство дома граждане и сельхозтоваропризводители, которые строят жилье для своих работников, смогут получить 1 млн рублей.

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