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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

Поздравление от главы государства появилось на сайте Акорды, передает inAlmaty.kz. «Сердечно поздравляю вас с Амал күні – предвестником праздника Наурыз!Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы – наша особая традиция, идущая из глубины веков.

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