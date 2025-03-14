Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

Поздравление от главы государства появилось на сайте Акорды, передает inAlmaty.kz. «Сердечно поздравляю вас с Амал күні – предвестником праздника Наурыз!Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы – наша особая традиция, идущая из глубины веков.
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