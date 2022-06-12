В процессоре Apple M1 найдена уязвимость, которую нельзя закрыть программно

Специалисты Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) из Массачусетского технологического института рассказали, что смогли разработать методику атаки PACMAN, которая возможна из-за аппаратной уязвимости в процессоре Apple M1.
Специалисты Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) из Массачусетского технологического института рассказали, что смогли разработать методику атаки PACMAN, которая возможна из-за аппаратной уязвимости в процессоре Apple M1.
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