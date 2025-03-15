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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министерство спорта России выделит на гранты в сфере физической культуры и спорта более 230 млн рублей

Конкурсный отбор проводится по двум номинациям. Первая – проекты, направленные на вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом (не менее 15 000 человек), реализуемые некоммерческими организациями (НКО) не менее чем в половине субъектов РФ.

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