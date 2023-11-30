Перегрев грозит России рецессией, смерть отца «челночной дипломатии», Росстат увидит бизнес насквозь

ВВП России в 2023 году точно вырастет на 3%, но потом перегревшуюся экономику с большой вероятностью ждет рецессия НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.