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Вратарь «МЮ» Хендерсон близок к аренде в «Ноттингем Форест» с правом выкупа за 20 млн фунтов

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон, вероятно, перейдет в «Ноттингем Форест». Новичок АПЛ близок к согласованию аренды 25-летнего англичанина на один сезон с опцией выкупа примерно за 20 млн фунтов.

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