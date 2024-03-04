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В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту

На месте ЧП работают силовики. В регионе объявлен план «Загорск».Неизвестные лица предприняли попытку подрыва опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка на участке Звезда-Чапаевск ранним утром 4 марта.

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