Бузова жестко отшила Киркорова: «Мое сердце не продается, не покупается»

Поп-король пообещал бесплатно спеть на свадьбе Ольги, но с одним условием Фото: социальные сети Вот уже больше месяца поклонники Бузовой только и обсуждают возможное воссоединение Ольги с Давидом Манукяном, которого все знают как Даву.
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