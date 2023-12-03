Бузова жестко отшила Киркорова: «Мое сердце не продается, не покупается»

Поп-король пообещал бесплатно спеть на свадьбе Ольги, но с одним условием Фото: социальные сети Вот уже больше месяца поклонники Бузовой только и обсуждают возможное воссоединение Ольги с Давидом Манукяном, которого все знают как Даву.