Производство "мангалов" для бронетехники поставлено на поток. "Уралвагонзавод" наладил массовый выпуск поистине народного изобретения, придуманного фронтовыми умельцами в ходе СВО.
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Производство "мангалов" для бронетехники поставлено на поток. "Уралвагонзавод" наладил массовый выпуск поистине народного изобретения, придуманного фронтовыми умельцами в ходе СВО.
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