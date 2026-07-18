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Аргументы и Факты

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Мадьяр: парламент Венгрии в течение 30 дней изберет нового президента

Мадьяр: парламент Венгрии в течение 30 дней изберет нового президента

В течение ближайших 30 дней парламент Венгрии изберет нового президента страны. До тех пор обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в своем обращении, опубликованном в соцсетях.

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