Мадьяр: парламент Венгрии в течение 30 дней изберет нового президента

В течение ближайших 30 дней парламент Венгрии изберет нового президента страны. До тех пор обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в своем обращении, опубликованном в соцсетях.
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