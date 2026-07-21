Самбурская раскритиковала совет заморозить яйцеклетку после спектакля

Актриса Настасья Самбурская публично осудила поклонницу за записку с советом заморозить яйцеклетку. Это вмешательство в личную жизнь она прокомментировала в соцсетях, подчеркнув, что вопросы семьи остаются для неё чувствительной темой.
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