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Царьград

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Самбурская раскритиковала совет заморозить яйцеклетку после спектакля

Самбурская раскритиковала совет заморозить яйцеклетку после спектакля

Актриса Настасья Самбурская публично осудила поклонницу за записку с советом заморозить яйцеклетку. Это вмешательство в личную жизнь она прокомментировала в соцсетях, подчеркнув, что вопросы семьи остаются для неё чувствительной темой.

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