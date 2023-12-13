Будет ли написана Конституция под Владимира Путина С праздником, кто отмечает. Новость вчерашняя, очень не понравившаяся как либеральничающим гражданам, так и термоядерным патриотам – тут случилась.
Будет ли написана Конституция под Владимира Путина
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Это должна быть Конституция северенитета РФ во всём сферам нашей жизни с упором на внутренние интересы страны. Из сталинской Конституции взять всё лучшее в плане социальных гарантий простого человека.
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6 час.
Boris Borisov
Когда уже напишут конституцию под Русский Народ !!!!!?????
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4 час.
ольга волкова
Принятие новой конституции должно быть сначала одобрено коренным российским народом при помощи всероссийского референдума.
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3 час.
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