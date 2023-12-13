Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ольга волкова
    Принятие новой конституции должно быть сначала одобрено коренным российским народом при помощи всероссийского референ...Будет ли написана...
  • Boris Borisov
    Когда уже напишут конституцию под Русский Народ !!!!!?????Будет ли написана...
  • Владимир Моргунов
    А Вы килограммами или квадратными метрами измеряли ???Страсти по бюджет...

Будет ли написана Конституция под Владимира Путина

Будет ли написана Конституция под Владимира Путина

Будет ли написана Конституция под Владимира Путина С праздником, кто отмечает. Новость вчерашняя, очень не понравившаяся как либеральничающим гражданам, так и термоядерным патриотам – тут случилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Ворожищев
Это должна быть Конституция северенитета РФ во всём сферам нашей жизни с упором на внутренние интересы страны. Из сталинской Конституции взять всё лучшее в плане социальных гарантий простого человека.
Ответить
6 час.
Boris Borisov
Когда уже напишут конституцию под Русский Народ !!!!!?????
Ответить
4 час.
ольга волкова
Принятие новой конституции должно быть сначала одобрено коренным российским народом при помощи всероссийского референдума.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх