Сап-завтрак от «Шкулёв Медиа Холдинга»: как это было на ПМЭФ-2024

Уже к 7 часам утра 8 июня у стен Мариинского дворца яблоку негде было упасть. В рамках Петербургского международного экономического форума здесь прошел бизнес-нетворкинг на сапах, который провел «Шкулёв Медиа Холдинг».
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