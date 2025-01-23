В Госдуме напомнили об индексации страховых пенсий в феврале

Доплата будет и за январскую пенсию.фото: duma.gov.ruРоссийское правительство уполномочено доиндексировать страховые пенсии, эта надбавка будет начислена 1 февраля, в том числе доплата будет за январскую пенсию.
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