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Наш потерянный мир

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Дмитриев допустил манипуляции на рынке из-за обвала нефти после удара по Саудовской Аравии

Дмитриев допустил манипуляции на рынке из-за обвала нефти после удара по Саудовской Аравии

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что резкое падение стоимости нефти после ударов йеменских хуситов по объектам в Саудовской Аравии может быть следствием рыночных манипуляций.

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