Дмитриев допустил манипуляции на рынке из-за обвала нефти после удара по Саудовской Аравии

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что резкое падение стоимости нефти после ударов йеменских хуситов по объектам в Саудовской Аравии может быть следствием рыночных манипуляций.