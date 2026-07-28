Дмитриев допустил манипуляции на рынке из-за обвала нефти после удара по Саудовской Аравии

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что резкое падение стоимости нефти после ударов йеменских хуситов по объектам в Саудовской Аравии может быть следствием рыночных манипуляций.
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