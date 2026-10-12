The Biggest Threat To Today's Data Centers Is In The Battery Room Authored by David Ellis via Data Centre Dynamics, As data centers continue to multiply, facilities are deploying industrial-scale Uninterruptible Power Supply (UPS) units by the hundreds and substation-size front-of-the-meter Battery Energy Storage Systems (BESS) to secure against grid failure, power surges, or other disruptions.
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