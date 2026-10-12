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Zero Hedge

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The Biggest Threat To Today's Data Centers Is In The Battery Room

The Biggest Threat To Today's Data Centers Is In The Battery Room

The Biggest Threat To Today's Data Centers Is In The Battery Room Authored by David Ellis via Data Centre Dynamics, As data centers continue to multiply, facilities are deploying industrial-scale Uninterruptible Power Supply (UPS) units by the hundreds and substation-size front-of-the-meter Battery Energy Storage Systems (BESS) to secure against grid failure, power surges, or other disruptions.

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