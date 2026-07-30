Организаторы «Новой волны» напомнили о риске обмана при покупке билетов

Филипп Киркоров на «Новой волне» 2025 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Желающие приобрести билеты на Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» 2026 года могут столкнуться с обманом со стороны мошенников.