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Зима на пороге? Когда Москву накроет первый снег

Зима на пороге? Когда Москву накроет первый снег

Первый снег в Москве может выпасть в последнюю неделю октября, причем в городе не исключено образование временного снежного покрова.

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