Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» в ходе учений в Тихом океане поразила цель крылатой ракетой «Калибр» на расстоянии 1200 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Милосердие не пок...
- Россиянку, сканди...
- Ч Россиянку, сканди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым